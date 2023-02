Thiago Motta lo porta all’Inter: Juve e Milan fuori gioco

In caso di cambio panchina il neo tecnico potrebbe portare con sé un grande talento in ascesa, anticipando la concorrenza delle rivali in Serie A

Il Bologna ha sinora compiuto un buon percorso in campionato e intende proseguire con questa striscia positiva di successi. Il tecnico Thiago Motta è soddisfatto delle forze in campo e può vantare persino di qualche giovane talento in ascesa. Un bel bagaglio complessivo che potrebbe persino portare con sé nel caso in cui l’Inter, prossima avversaria in Serie A, dovesse farci un pensierino per la prossima stagione.

Il posto di Simone Inzaghi non è affatto a rischio esonero, ma molto dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi sulla panchina nerazzurra. Nel remoto caso di mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League, con lo scudetto ormai blindato nelle mani del Napoli, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe anche considerare Thiago Motta come ideale sostituto. Un ritorno, quello dell’attuale tecnico degli emiliani, nella terra promessa.

Calciomercato, Ferguson all’Inter grazie a Thiago Motta

Ciò permetterebbe a Thiago Motta di piazzare anche il primo grande colpo dell’era interista. Si tratta del giovane Lewis Ferguson, centrocampista classe 1999, letteralmente esploso con la maglia del Bologna nel corso della prima metà di stagione.

Rappresenterebbe un valore aggiunto alla rosa dell’Inter, spiazzando la concorrenza agguerrita di Juventus e Milan già da tempo con gli occhi puntati su di lui. Per lo scozzese, al contempo, si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente per la sua carriera.