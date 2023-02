Scambio e cash da Liverpool: Leao porta un grande colpo

Il calciomercato estivo del Milan passerà anche dal futuro di Leao: clamorosa ipotesi di scambio col Liverpool

Sembra arrivata ad una svolta la stagione del Milan che, dopo l’1-0 contro il Tottenham, ha cambiato passo ritrovando la giusta compattezza ed i risultati.

I rossoneri hanno tutta l’intenzione di provare a stupire ancora in Champions League, magari superando proprio gli ‘Spurs’ di Antonio Conte e piazzandosi entro fine campionato tra le prime quattro in Serie A. L’ingresso alla prossima competizione europea sarà fondamentale anche per il calciomercato estivo ed il budget che finirà tra le mani di Maldini e Massara per potenziare una rosa che in diverse occasioni ha mostrato limiti preoccupanti. Attenzione anche al destino di Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e pare sempre più vicino a dire addio al ‘Diavolo’. Il club di via Aldo Rossi ci proverà fino all’ultimo ma le sensazioni, al momento, sembrano negative. Al punto che Maldini e Massara potrebbero ascoltare offerte dai top club interessati. Attenzione al Liverpool di Jurgen Klopp che sta vivendo un’annata decisamente deludente ed in vista di giugno potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione.

Leao al Liverpool: la proposta è folle

Con Leao che piace all’allenatore tedesco: la clausola rescissoria da 150 milioni di euro potrebbe regalare un clamoroso scambio con il ‘Diavolo’.

I ‘Reds’ potrebbero provare a strappare Leao al Milan inserendo nell’affare quello che sarebbe il naturale erede del portoghese nell’undici di Pioli: Luis Diaz. Valutato intorno agli 80 milioni, il gioiello colombiano sarebbe la parziale contropartita, seguita da un ricco conguaglio cash, per raggiungere la richiesta di Maldini. La posizione del Milan è però chiara. I rossoneri preferirebbero una proposta di soli cash, vicina a 120-150 milioni. Uno scenario in continuo divenire, quindi, per il mercato del Milan: con Leao che potrebbe dare il via al valzer degli attaccanti.