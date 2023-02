Juve-Agnelli, attacco frontale: “Una fortuna essercene liberati”

Andrea Agnelli ancora al centro delle polemiche dopo la recente intervista: l’ex presidente della Juve letteralmente asfaltato

La stagione della Juventus, dopo i recenti risultati positivi, proseguirà con l’ennesimo spartiacque per la squadra di Massimiliano Allegri.

La sfida al Torino all’orizzonte, per cercare di continuare la risalita in classifica dopo la pesante penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze fittizie. Ma i bianconeri, al momento, sono concentrati anche sul futuro. Un futuro che ha già visto numerosi cambiamenti ai piani alti e che registrerà nuove sorprese in ottica estiva. Un futuro che non vedrà più in prima fila, alla direzione del club, Andrea Agnelli. Le dimissioni dell’ex numero 1 della Juventus sono arrivate da un pò, poche ore prima che scoppiassero i numerosi casi extracalcistici racchiusi dall’Inchiesta Prisma. Ed in attesa di comprendere quali saranno gli esiti definitivi da qui ai prossimi mesi, l’ex presidente è tornato nel mirino della critica. Il giornalista di ‘Report’ Lorenzo Vendemiale è tornato a parlare e lo ha fatto con un duro, durissimo messaggio sul proprio profilo Twitter. Nel mirino la Juventus ma in particolar modo uno dei personaggi più controversi e discussi della recente storia bianconera: l’ormai ex presidente Andrea Agnelli. Vendemiale non le manda a dire e commenta apertamente l’ultimo intervento di uno dei fautori della Superlega che nelle scorse ore aveva parlato ai microfoni del ‘Telegraaf’ spiegando il perchè delle sue dimissioni e gli auspici per il futuro.

Agnelli demolito: “Pretende di spiegare il calcio”

“Un dirigente squalificato per illeciti e dimissionato dall’azienda di famiglia per manifesta incapacità che pretende di spiegare il calcio del futuro all’Europa“, esordisce il giornalista.

Vendemiale, successivamente, rincara la dose. Agnelli viene definitivamente asfaltato:”L’imbarazzante intervista di Agnelli”, conclude la firma di ‘Report’, “ci ricorda che fortuna esserci liberati di questo personaggio“. Un messaggio chiaro, forte, quello del giornalista che esprime così tutto il suo dissenso sulle idee e l’operato di Agnelli alla guida della Juventus.