“60 milioni”: offerta irrinunciabile, così l’Inter frega la Juventus

Inter e Juventus apprezzano parecchio un calciatore che milita nel campionato di Serie A e ha sorpreso tutti: arriva l’annuncio sul futuro

L’Inter deve trovare continuità a livello di risultati. Oggi, contro il Bologna, la squadra targata mister Simone Inzaghi è chiamata a mettere a referto un altro successo significativo in ottica secondo posto e, ovviamente, Champions League.

La distanza dal Napoli capolista è davvero troppo ampia per poter pensare allo Scudetto in questo momento. Meglio restare concentrati su obiettivi più fattibili, come anche i quarti di finale nella massima competizione europea ad esempio. In casa Juventus, invece, prosegue la preparazione psicofisica in vista del derby col Torino, in programma martedì 28 febbraio a partire dalle ore 20:45. Gli uomini di Massimiliano Allegri non perdono la speranza di poter risalire diverse posizioni in classifica. Inoltre, il tris rifilato al Nantes qualche giorno fa è senza dubbio il modo migliorare di arrivare al prossimo match.

Le rispettive dirigenze, nel frattempo, rimangono attive sul fronte calciomercato, riflettendo in particolare sui reparti offensivi. Non è un segreto come ad entrambe piaccia non poco una delle sorprese della Serie A, ossia Rasmus Hojlund. Sull’attaccante in forza all’Atalanta si è così espresso Fabrizio Carcano – collaboratore de ‘Il Giorno’ -, intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “L’Atalanta non vuole vendere Hojlund quest’anno. Perché fargli giocare una competizione europea nella prossima stagione, potrebbe far lievitare il prezzo. In estate non si muoverà di certo sotto ai 40 milioni. Con un’offerta da 60 milioni può andare via“.

Calciomercato Juventus e Inter, 60 milioni per Hojlund: intreccio con Lautaro

Se dovesse partire Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe convincersi definitivamente a tuffarsi all’assalto. Attenzione, però, al possibile intreccio di fuoco con Lautaro Martinez, una delle pedine più in forma al momento nello scacchiere di Inzaghi.

In caso di maxi offerta irrinunciabile per l’argentino (intorno ai 100 milioni di euro), anche l’Inter potrebbe farsi avanti concretamente per Hojlund. E grazie alla cessione di Lautaro, i nerazzurri avrebbero una forza economica tale da poter bruciare la concorrenza dei rivali bianconeri. Staremo a vedere.