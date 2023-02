Addio Inter e sostituto in Serie A: Marotta fiuta l’affare

L’Inter targata Inzaghi è sempre attiva in ambito di calciomercato e ha individuato in Serie A un possibile acquisto in vista dell’estate

A breve l’Inter scenderà in campo per affrontare il Bologna del grande ex Thiago Motta. La squadra guidata da mister Simone inzaghi, fra le mura del Dall’Ara, è chiamata a portarsi a casa tre punti abbastanza importanti.

Non tanto ovviamente per lo Scudetto (col Napoli capolista ormai quasi impossibile da raggiungere), ma più che altro per proteggere il secondo posto dalle altre rivali nella lotta Champions. Alla ‘Beneamata’ serve continuità: è questo l’aspetto più rilevante venuto a mancare in stagione, non a caso i nerazzurri si sono resi protagonisti in negativo di numerosi passi falsi. Troppe i ko accumulati in campionato. Motivo per cui la dirigenza targata Giuseppe Marotta è già al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In particolare, il club lombardo riflette su come sostituire Samir Handanovic, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e – a meno di grosse sorprese – non rinnoverà il suo accordo scritto.

Calciomercato Inter, Handanovic via: si pensa a Skorupski

Dunque, appare praticamente certo l’addio del portiere sloveno. E allora chi potrebbe prendere il suo posto? In tal senso, la gara tra Bologna e Inter fornisce uno spunto interessante.

Questo perché alla ‘Beneamata’ piace il profilo di Lukasz Skorupski, estremo difensore rossoblù che milita in Serie A da ormai diverse stagioni. Il polacco – valutato intorno ai 12-15 milioni di euro – ha senza dubbio l’esperienza giusta per ricoprire il ruolo di vice Onana. Insomma, pista da monitorare.