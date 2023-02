Calhanoglu-Brozovic, intreccio e colpaccio: spunta l’ostacolo

Il calciomercato dell’Inter vedrà diverse novità in estate: addio Brozovic e non solo, ecco il piano per il gioiello voluto da Marotta

In campo per la sfida di Serie A contro il Bologna, per l’Inter è tempo di pensare anche al futuro.

Al di là del verdetto dell’attuale stagione, i pensieri del club milanese sono rivolti all’anno prossimo ed in particolar modo al calciomercato estivo. Secondo quanto viene riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione, e Xavi in primis, di lasciar partire Pablo Torre. Il gioiellino classe 2003 che quest’anno nella Liga ha accumulato una sola presenze e 13′ in campo, piace all’Inter e non solo. Il giovane talento avrebbe intenzione di richiedere la cessione, magari in prestito per giocare con maggiore continuità. Ma l’allenatore del Barcellona è categorico e non intenderà sentire le offerte per Torre che, quindi, rischia di trovarsi ‘prigionero’ in una gabbia dorata che fino ad ora lo ha visto praticamente sempre escluso dalle scelte di Xavi. L’Inter ci sta pensando, perchè in quella posizione nel campo l’intenzione di Marotta e Ausilio è quella di rinnovarsi, cambiando almeno un volto. Marcelo Brozovic rimane, infatti, in uscita. Il croato quest’anno ha saltato diverse partite, lasciando spazio a Calhanoglu che in quella zona del campo sembra aver espresso tutto il suo potenziale.

Colpo da Barcellona: Xavi si oppone

E il club meneghino avrebbe intenzione di dare piena fiducia al turco al posto di Brozovic, che dirà addio in estate portando all’Inter un ricco gruzzoletto.

Pablo Torre, nello scenario dipinto dalla dirigenza nerazzurra che tuttavia difficilmente si concretizzerà, sarebbe stato il perfetto vice dell’ex milanista. L’Inter non intende tuttavia rinunciare all’idea di puntare sul 19enne spagnolo per rinfrescare il centrocampo e potrebbe provarci durante l’estate. Come detto, però, attualmente la posizione di Xavi e del Barcellona è irremovibile: Torre rimarrà alla corte dell’ex centrocampista, che crede tanto in lui e lo vede tra i titolari del Barcellona del futuro.