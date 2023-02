Non solo Napoli: Ancelotti lo manda in Serie A

C’è la fila in Serie A per il gioiello che è pronto a lasciare il Real Madrid in estate: Ancelotti ha deciso

Il campo sta parlando chiaro. Il Napoli continua a dominare la Serie A, in lungo e in largo, con uno scudetto che ad oggi pare solo una formalità.

Questione di numeri, troppo schiaccianti verso le inseguitrici. Se il campo ha quindi visto un solo padrone, in vista del calciomercato estivo le big del nostro calcio potrebbero tornare a stupire. L’intenzione è quella di colmare l’evidente gap con gli azzurri e non solo. Sta pensando ad una rivoluzione la Juventus che dopo aver stravolto l’assetto dirigenziale, ad oggi necessita di diversi innesti da consegnare alla rosa di Allegri. È in particolar modo la difesa il reparto che, al netto dell’investimento fatto per Bremer, necessiterà la firma di più di un profilo di spessore. Un discorso che varrà anche per gli esterni visto che Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza e non dovrebbero rinnovare con ‘Madama’. Attenzione, quindi, alle ghiotte occasioni che potrebbero arrivare dalla Spagna. Una in particolare da Madrid, dove Carlo Ancelotti ha già fatto le sue scelte per la futura difesa dei ‘Blancos’. Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, infatti, l’egregio lavoro dell’allenatore di Reggiolo avrebbe un piccolo, grande neo. I giovanissimi talenti cresciuti nella Cantera madridista continuano a faticare nel trovare spazio, ad eccezione di Alvaro Rodriguez. Ecco perchè molti, se non tutti, potrebbero partire in estate.

Futuro in Italia: il Real lo scarica

Chi per farsi le ossa, chi a titolo definitivo. E tra questi ultimi c’è Rafa Marin, centrale difensivo classe 2002 in scadenza tra meno di un anno e mezzo.

Un difensore talentuoso che sta facendo bene con il Castiglia e che con le ‘Merengues’, vista l’enorme concorrenza, non ha praticamente mai messo piede in campo. A lui pensano le italiane come Juventus, Napoli e Lazio. Ma non solo. Perchè alla finestra ci sono anche PSG, Lipsia, Monaco, Bayer Leverkusen e soprattutto Chelsea che sarebbe al momento in pole position. Situazione dunque in divenire, con Marin che potrebbe essere un’occasione di grande prospettiva, a costi contenuti.