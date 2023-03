Squalifica Mourinho, fissata la data dell’udienza

Il tecnico portoghese era stato espulso al termine della partita persa dalla Roma contro la Cremonese, per un acceso battibecco con il quarto uomo

Sono trascorsi pochissimi giorni dal curioso quanto preoccupante avvenimento occorso nei minuti finali della partita Cremonese–Roma. I due protagonisti, José Mourinho da un lato e il quarto ufficiale di gara Marco Serra, avevano battibeccato in un dialogo poco costruttivo che ha quindi costretto l’arbitro Piccinini a somministrare il cartellino rosso al portoghese. Ad aver sollevato gli animi è stato anche il linguaggio corporeo di Serra, probabilmente causa scatenante del diverbio.

I due sono quindi stati invitati dalla Procura Federale per l’ascolto delle rispettive versioni dei fatti, così da capire meglio il perché della pesante sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai danni del tecnico.

Verso Roma-Juventus, ecco l’udienza definitiva sul caso Mou

Intanto, però, la Roma ha presentato ufficialmente ricorso con il solo obiettivo di ottenere l’annullamento totale della squalifica di due giornate al fine di partecipare attivamente al delicato big match contro la Juventus di domenica sera. Domani mattina, sabato 4 marzo, è stata fissata l’udienza definitiva.

Non si conoscono ancora gli eventuali provvedimenti disciplinari che prenderà l’AIA per il proprio associato, ma sono in molti a stare dalla parte dell’arbitro in questo ambiguo scontro tra titani.