Stallo stadio, dura strigliata a Milan ed Inter: “La città prima di tutto”

L’annunciata intenzione del Milan di cambiare l’area in cui edificare il nuovo stadio ha suscitato delle reazioni anche dalla politica

La questione relativa all’edificazione del nuovo stadio di Milano non smette di regalare colpi di scena. Insieme dal 2019 nell’idea di un progetto comune di un nuovo impianto, Inter e Milan potrebbero ora prendere strade diverse. L’annunciata intenzione – manfestatata dal patron Gerry Cardinale – del club rossonero di andare avanti per conto proprio ha scatenato delle reazioni non solo da esponenti del mondo dello sport. Ma anche dalla politica.

“Se Milan e Inter vanno fuori città ci rimettono i tifosi e non la città. Prendono i fondi speculativi a “legnate”. Ho sentito che i tifosi dell’Inter sono incavolati con le bestie. La Maura è un’area verde tutelata da un parco. Bisogna che il parco dia l’ok per fare una colata di cemento. È come chiedere ad un angelo di fare un peccato. Non mi pare fattibile. Il comune ha già detto che l’area La Maura non va toccata. Non è perché sono cattivi, ma perché è dentro un parco. È li per rimanere com’è“, ha esordito Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano dei Verdi, intervenuto ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Milan ed Inter, arriva la strigliata da Monguzzi

“Ho l’impressione che i due club non sappiano neanche loro cosa vogliano. Cambiano idea ogni giorno. Sala, che io critico perché doveva prendere la situazione in mano con più energia, si è detto disponibilissimo. Il consiglio comunale ha votato contro il nostro parere di fare il nuovo San Siro. Il problema è che c’è il vincolo della sovrintendenza, che adesso non c’è, ma tra due anni può essere che torni. Normale che nessuno rischi. Non è colpa o di qualcuno o qualcun altro, è la legge. Non si può andare contro. A Milan e Inter dico rilassatevi un altro, ne parlate e ci dice cosa volete fare davvero. Sta diventando un cinema noioso anche per i cittadini“, ha proseguito.

“L’ideale sarebbe ristrutturare San Siro come vogliono le squadre. Mettere a posto intorno, visto che non è bello e c’è tanto asfalto. Si può insomma utilizzare in modo intelligente quell’area. Se non si vuole ristrutturare San Siro, anche se ci sono tanti progetti, si faccia da un altra parte. Sarebbe un peccato però. Ci dicano cosa vogliano fare. Veniamoci incontro e studiamo una soluzione. Dobbiamo tenere come prima cosa interesse e soluzioni dei cittadini, poi gli interessi finanziari, che comprendiamo. Non siamo più agli interessi di Moratti e Berlusconi, ma ci confrontiamo con fondi speculativi che vogliono soldi, fare lo stadio e vendere tutto. Noi dobbiamo fare invece l’interesse della città“, ha concluso.