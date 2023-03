Niente Bundesliga, Allegri e Mourinho ancora in corsa per il colpo gratis

Uno degli obiettivi di vecchia data di Juve e Roma non si accasa in Germania: resta viva la fiammella della speranza

Soprattutto negli ultimi anni il mercato dei giocatori a parametro zero si è fatto sempre più florido. Dai vari Pogba a Kessié passando per Donnarumma e Calhanoglu, sono tanti i calciatori che sono arrivati a scadenza di contratto senza rinnovare col ‘vecchio’ club. Tali profili rappresentano, per ovvi motivi, delle occasioni ghiotte soprattutto per quelle società che, in questo momento storico, non possono permettersi grandi esborsi per il solo cartellino del loro obiettivo.

Limitatamente alle big del nostro campionato, Juve e Roma sono state protagonste di un passaggio avvenuto, come si suol dire, gratis: quello di Paulo Dybala. Che da quest’anno veste di giallorosso. Proprio bianconeri e capitolini stanno battagliando da mesi su un profilo che, sebbene non appaia più il fenomeno che era stato fino al 2020, continua ad essere oggetto del loro interesse. Ovviamente il calciatore si libera a zero il 30 giugno: una squadra spagnola sembra in vantaggio sulle concorrenti, ma negli ultimi giorni l’Eintracht Francoforte sembrava aver compiuto il passo decisivo.

Aouar smentisce accordi con l’Eintracht: Juve e Roma tornano in corsa

Già, sembrava. Come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, il centrocampista del Lione Houssem Aouar avrebbe smentito di aver trovato un accordo col club teutonico in vista di un suo trasferimento in Bundesliga a luglio. Sull’ex enfant prodige del calcio francese resta in netto vantaggio il Betis Siviglia, che però deve guardarsi dal possibile ritorno dei due club italiani.

I tentennamenti della squadra andalusa infatti, che pareva avere in pugno il giocatore, ricordano da vicino quello che fece Marotta col possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter. I dubbi della società meneghina favorirono l’inserimento della Roma. Che ora sogna un altro colpo a zero. Con relativa reiterazione di un altro ‘sgarbo’ alla Vecchia Signora. Il tempo però stringe: il Betis è pronto all’affondo decisivo, con buona pace delle due ‘litiganti’ italiane…