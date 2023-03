Allegri, da pupillo all’addio: “Rapporto rotto”

Il comico Bruce, grande tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay.

Il comico di fede bianconera Bruce, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay, parlando di Massimiliano Allegri e non solo.

Bruce, ha parlato della stagione fin qui svolta dal tecnico livornese, dichiarando che “Allegri non è tornato un grande allenatore, ma va detto che nella seconda parte di stagione a parte il passo falso col Monza sta facendo bene. pur esprimendo un calcio non bello, adesso il cielo è un po’ più blu sopra Torino. se per caso dovesse portare la Juve a giocarsi un posto in CL con tutta la penalizzazione, toccherà sorbirselo ancora per qualche anno”.

Bruce a TvPlay: “Rapporto rotto tra Allegri e Paredes”

Bruce, infatti, ha parlato anche della situazione legata a Leandro Paredes, che non sembra più essere al centro del progetto. Il calciatore, infatti, salvo clamorose sorprese, dovrebbe fare ritorno a Parigi al termine della stagione. A tal proposito, Bruce, ha aggiunto che “mi sono arrivate voci che tra allegri e paredes si sia rotto definitivamente il rapporto, per questo non ha giocato il derby. mi sono arrivate info dirette e credibili su questo”. Il centrocampista, in questa stagione, non è riuscito ad imporsi in maglia bianconera, dove ha collezionato ventidue presenze senza mai andare a segno. Queste prestazioni decisamente sottotono, hanno portato Allegri e società ad optare per il ritorno del ragazzo al Paris Saint Germain al termine della stagione. L’avventura di Paredes in maglia bianconera sta per concludersi nel peggiore dei modi.