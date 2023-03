“Una cosa mai vista”: caos e Serie B, nuova ‘sentenza’ sulla Juventus

Sono state rese note delle dichiarazioni che potrebbero compromettere ulteriormente la Juventus: arriva anche la ‘sentenza’ sulla Serie B

Massimiliano Allegri non intende mollare e i risultati, in questo momento, sono dalla parte del tecnico livornese. La Juventus ha vinto nettamente il Derby della Mole contro il Torino, portandosi a -10 punti dal quarto posto occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Questo significa che la qualificazione alla prossima Champions League via campionato è tutt’altro che impossibile, anzi. Mancano ancora diverse giornate e nessuna delle big – Napoli a parte – mostra costanza di rendimento in campo. Dall’Inter alla Roma: tutte si rendono protagoniste di scivoloni anche abbastanza rumorosi, con la ‘Vecchia Signora’ che alla lunga potrebbe approfittarne. Ma a prescindere da come terminerà la stagione in corso, permangono parecchi dubbi sul futuro del club torinese per via delle note problematiche giudiziarie.

In tal senso, vanno evidenziate le parole rilasciate da Maria Cristina Zoppo – membro del collegio sindacale della Juventus – ai magistrati e riportate da ‘La Stampa’: “Nell’ultima riunione, prima delle dimissioni, mi sono sentita attaccata per qualcosa che lo stesso club aveva fatto. Non si è mai vista una società quotata in borsa che ignora i rilievi dei revisori“. Frasi che non lasciano a molte interpretazioni. Come sappiamo, il prossimo 27 marzo andrà in scena l’udienza preliminare per l’Inchiesta Prisma e non è da escludere che al club di Exor vengano inflitte sanzioni molto più pesanti anche dal punto di vista sportivo, ad esempio la retrocessione in Serie B.

Focolari: “Difficilmente la Juventus giocherà in Serie A l’anno prossimo”

Uno scenario che sarebbe a dir poco tragico per la ‘Vecchia Signora’ sportivamente parlando, se dovesse concretizzarsi. E in merito al possibile approdo della Juventus in cadetteria si è così espresso il giornalista Furio Focolari, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

“La Juventus è l’unica squadra che sta un po’ in piedi adesso, ma difficilmente giocherà nel campionato di Serie A l’anno prossimo – ha dichiarato Focolari -. Se le cose vanno come devono andare“. Insomma, il collega non ha molti dubbi su quale potrebbe essere il destino della società piemontese. Il tempo darà i verdetti definitivi.