Trecento milioni, l’Inter trema: cosa sta succedendo

Saranno settimane molto intense per il presidente dell’Inter Steven Zhang, per via della causa intentata da China Construction Bank.

Mentre l’Inter sarà impegnata al do Dragão per cercare di raggiungere i quarti di finale di Champions League, il presidente nerazzurro sarà impegnato, insieme anche a Suning, con la causa messa in piedi da China Construction Bank per il mancato pagamento del debito da oltre 300 milioni.

Zhang, al via la causa: debito da oltre 300 milioni

Come detto, si prospettano settimane molto complicate per il numero uno nerazzurro, per via della causa messa in piedi da China Construction Bank.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha accumulato un debito da oltre 300 milioni. Nonostante Zhang si sia trasferito in pianta stabile tra Milano e gli States, l’istituto bancario ha aperto altri due fronti legali, in Italia e negli Stati Uniti. Il giudice Alina Zama, salvo clamorose sorprese, darà il via alla causa l’8 marzo a Milano alle ore 10, dove i creditori chiederanno la cancellazione della delibera grazie a cui l’Inter non versa più lo stipendio a Zhang come presidente. Ad Hong Kong, invece, il numero uno nerazzurro dovrebbe presenziare il giorno 13, per essere interrogato in merito ai beni in suo possesso e ai debiti che vanta. Come se non bastasse, stando a quanto riportato dal portale Calcio e Finanza, Steven Zhang rischierebbe fino a tre mesi di carcere. Insomma, si preannuncia un mese di marzo decisamente complicato per il numero uno nerazzurro.