Un americano per il Milan: Maldini deve ‘sacrificare’ Leao

In stallo la trattativa per il rinnovo del contratto del portoghese in scadenza a giugno 2024. Nel calciomercato estivo l’ex Lille potrebbe dire addio

E se fossero gli ultimi mesi di Leao con la maglia del Milan? La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è ferma, con le ultime dichiarazioni rilasciate da Maldini sull’argomento che non lasciano pensare a una possibile svolta imminente. Anzi col passare del tempo si fa sempre più largo l’ipotesi di divorzio nel prossimo calciomercato estivo.

Ventiquattro anni da compiere il 10 giugno che verrà, l’asso portoghese si è inceppato negli ultimi due mesi ma continua ad avere un mercato importante. PSG a parte, le maggiori pretendenti restano sempre le big inglesi, in particolare il Chelsea dello scatenato Todd Boehly. Nonostante i tanti esterni in rosa, i londinesi sarebbero sempre in contatto con chi segue da vicino il numero 17 rossonero. Con Mendes, l’avvocato Dimvula o papà Antonio? Difficile dirlo con esattezza, tuttavia il principale sospettato sembra essere il potente agente lusitano che sottotraccia muove un po’ i fili con l’intento di mettere a segno l’ennesimo trasferimento record della sua carriera. A fine gennaio, proprio con il Chelsea, ha concluso l’operazione Enzo Fernandez per la modica cifra di 121 milioni di euro…

Calciomercato Milan, Pulisic nell’affare Leao col Chelsea

Il Milan vorrebbe almeno 100-120 milioni, poco meno insomma della clausola fissata a 150, per il cartellino del classe ’99 di Almada autore fin qui di 9 gol tra campionato e Champions.

Il Chelsea ha tanti esuberi da sbolognare, per cui almeno la prima offerta potrebbe comprendere uno di essi. In tal senso occhio al nome di Pulisic, 24enne statunitense come Gerry Cardinale. Il boss di Red Bird potrebbe considerarlo un rinforzo interessante, anche sotto l’aspetto dell’immagine visto che andrebbe a rappresentare benissimo il vecchio-nuovo corso di stampo statunitense. L’ostacolo alla riuscita dell’affare può essere semmai l’ingaggio dello stesso calciatore della Pennsylvania, quasi 9 milioni netti. Essendo in scadenza fra un anno, però, il ‘Diavolo’ potrebbe proporgli una spalmatura. Senza contare la possibilità di usufruire del decreto crescita, dunque di avere un risparmio fronte lordo.