Ciclone Premier sull’Inter: Dumfries e non solo col due per uno

Una big che milita in Premier League vorrebbe acquistare due importanti calciatori di proprietà dell’Inter di Inzaghi: scambio due per uno

Non si fa molta fatica a percepire l’evidente frustrazione in casa Inter. L’ultima sconfitta per mano del Bologna (la settima in campionato) ha riacceso i dubbi sul lavoro portato avanti in questi mesi da mister Simone Inzaghi e i suoi calciatori.

Fermo restando che il percorso del tecnico piacentino nel complesso non si può certamente definire negativo visti i trofei conquistati, allo stesso tempo però il rendimento in campionato non è assolutamente sufficiente. La ‘Beneamata’ è un club prestigioso, che punta ad alzare l’asticella sempre di più e raggiungere traguardi importanti. Su tutti lo Scudetto, obiettivo praticamente già sfumato nonostante manchino diverse giornate alla fine dei giochi. Alcune perplessità su Inzaghi ci sono e non è da escludere che il club nerazzurro decida di mettere in atto un cambio della guardia in panchina al termine dell’annata in corso.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, in tal senso, è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a ‘Sky’ qualche giorno fa. La fiducia verso l’ex Lazio c’è ancora, ma l’allenatore deve trovare una soluzione il più in fretta possibile. Così come Inzaghi, pure determinati giocatori potrebbero abbandonare la nave nel prossimo futuro. Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, tra le pedine non sicure di rimanere a Milano abbiamo Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni. Entrambi sacrificabili sul calciomercato, di fronte ad offerte ritenute congrue dalla società meneghina.

Calciomercato Inter, lo United prova il due per uno per Dumfries e Bastoni

Gli interessamenti nei loro confronti, ovviamente, non mancano. Ci spostiamo in Premier League, dove il Manchester United targato Erik ten Hag potrebbe convincersi ad avanzare una proposta di scambio ‘due per uno’ per provare a prendere sia Dumfries che Bastoni.

I ‘Red Devils’, dal canto loro, starebbero valutando di inserire nell’affare il cartellino di Diogo Dalot, profilo spesso accostato ai club di Serie A. La valutazione dell’esterno basso si attesta intorno ai 25-30 milioni di euro. A ciò gli inglesi aggiungerebbero una sostanziosa parte cash, tenendo conto che il prezzo dei due nerazzurri è sui 50-60 milioni ciascuno. Questo il possibile piano in quel di Manchester. L’Inter è avvisata.