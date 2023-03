“Fuori di testa”: è bufera su Mourinho

Il comportamento in campo e le parole nel post gara di Cremona condannano José Mourinho al giudizio della severa critica



Ancora sconfitta, dopo l’incredibile eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Cremonese, la Roma di José Mourinho ha subìto un duro stop alla sua rincorsa per un posto in Champions League. Con una vittoria la formazione giallorossa avrebbe agganciato le milanesi al secondo posto. Ora la classifica recita Roma quinta, a -1 dal quarto posto, con la Juve a sole sei lunghezze di distacco e con lo scontro diretto coi bianconeri alle porte.

Già nervoso sul finale del primo tempo, a ripresa appena iniziata il tecnico dei capitolini ha avuto un diverbio col quarto uomo Serra, preludio all’espulsione poi comminata a suo carico dall’arbitro Piccinini. La successiva sconfitta maturata sul campo ha fatto sì che lo Special One parlasse abbondantemente di quanto accaduto con gli arbitri nella gara dello ‘Zini’. Le sue parole – leggi qui – sono state oggetto di pesanti critiche all’indomani del clamoroso capitombolo dei giallorossi. Che hanno consentito alla Cremonese di festeggiare il ritorno alla vittoria in Serie A dopo quasi 27 anni di attesa.

“Sceneggiata inutile”: Mourinho stroncato dopo Cremona

Tra gli addetti ai lavori, c’è chi ha pesantemente stigmatizzato il comportamento dello Special One. Sopratutto in relazione a quanto fatto in campo poco prima dell’espulsione. “Ha sbagliato comunque Mourinho. Ieri ha fatto perdere la Roma. Gli dò le attenuanti del caso, sono convinto che il IV uomo ha detto qualcosa di sbagliato, ma lui lo sa che succede il parapiglia. Ha abbandonato la partita a 10 minuti dalla fine. Ha fatto qualcosa di esageratamente sbagliato“, ha esordito Furio Focolari ai microfoni di Radio Radio.

“Non si può fare quella sceneggiata lì. Ho visto due allenatori fuori di testa: l’altro – Juric, ndr – lo licenzierei. Sono convinto che Mourinho ha ricevuto un’offesa, ma con la sua esperienza cosa pensa che succeda con quella sceneggiata?“, ha concluso l’opinionista.