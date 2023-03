Altro che Juve e Milan: il Liverpool chiude l’affare

Juventus e Milan dovranno cambiare subito obiettivo di calciomercato: il Liverpool pensa alla chiusura immediata dell’affare

Rivoluzione in estate in casa Liverpool per arrivare a colpi suggestivi in vista della prossima stagione, dopo quella deludente di quest’anno. Tante sconfitte collezionate dai Reds che ora potrebbero così dire addio a diversi top player.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Naby Keita, che è stato monitorato a lungo anche da Juventus e Milan. Idee suggestive di calciomercato per il centrocampista del Liverpool, che vuole tornare protagonista dopo una stagione altalenante. Per il guineano sono arrivate soltante otto apparizioni in Premier League con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Non ci sarebbero così margini per un prolungamento in vista delle prossime stagioni: ci sarà l’addio a parametro zero per il centrocampista del Liverpool voglioso di tornare protagonista altrove.

Juventus e Milan, addio al colpo: Naby Keita ritorna in Germania

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, sulle sue tracce ci sarebbero Borussia Dortmund e Lipsia. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno a casa visto che si è messo in luce proprio con il club tedesco dopo l’avventura al Salisburgo. Miglioramenti costanti per

Naby Keita potrebbe così cambiare aria definitivamente unendosi al Borussia Dortmund o al Lipsia in estate: il suo contratto è in scadenza e così i due top club della Bundesliga potrebbero provare ad ingaggiare il 28enne centrocampista della Guinea a parametro zero. Con il Liverpool è stato protagonista vincendo la Champions League e la Premier League per poi attraversare anche periodi delicati a causa di numerosi infortuni.