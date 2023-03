Il bomber di scorta ‘anti-Juve’: idea low cost per il Milan

Il Milan continua a vincere con costanza con una ritrovata solidità soprattutto difensiva. Intanto è tornato anche Ibrahimovic ma la prossima estate potrebbe servire un altro attaccante di scorta

Il successo contro l’Atalanta dell’ultimo fine settimana di campionato rappresenta un altro tassello importante della nuova presa di coscienza da parte del Milan di Stefano Pioli, che cambiando tatticamente sembra aver ripreso equilibrio.

La compagine rossonera ha iniziato a macinare nuovamente punti con continuità, agguantando anche il secondo posto occupato dall’Inter. Nella sfida contro l’Atalanta per uno spezzone conclusivo è rientrato anche Zlatan Ibrahimovic, che si candida quindi per dare a Pioli una soluzione in più del parco attaccanti che è mancata per tanto tempo. Un reparto quello legato ai centravanti che potrebbe anche subire qualche modifica in estate alla luce dell’età dello stesso svedese e di Giroud, senza contare infortuni e incostanza di Origi.

Calciomercato Milan, Sanabria in risalita: idea low cost per l’attacco

Non è da escludere che il Milan possa anche guardare in Serie A per rinforzare il proprio reparto d’attacco con un calciatore eventualmente non troppo costoso ma di categoria, utile come attaccante dalla panchina.

Un nome interessante potrebbe essere Antonio Sanabria, paraguaiano del Torino che sta vivendo un buon momento di forma, con 3 gol nelle ultime 5 di Serie A, con l’ultima rete arrivata nel derby perso contro la Juventus di ieri. Il classe 1996 sta provando a ritrovarsi, fermo restando che in carriera non è mai stato un bomber particolarmente prolifico nei numeri. Per costi bassi di ingaggio e cartellino e conoscenza del campionato potrebbe però essere una strada utile da esplorare qualora al Milan servisse un attaccante di scorta da finali di gara. Sanabria peraltro è anche assistito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di un altro milanista come Junior Messias. Il contratto col Toro è in scadenza 2025 e il cartellino non supera i 7/8 milioni di euro.