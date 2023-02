HIGHLIGHTS | La Roma crolla a Cremona: prima vittoria in campionato per i grigiorossi

Clamoroso allo ‘Zini’ di Cremona, dove la Roma incappa in una sconfitta che è gioia pura per i lombardi. Dopo quasi 27 anni d’attesa

Incredibile a Cremona. Dopo 23 turni di campionato, ed un’attesa che durava dal 31 marzo del 1996 – ultimo succeso in Serie A dei lombardi – i grigiorossi ottengono per la prima volta dall’inzio della stagione il bottino pieno. Frenando la corsa di una Roma che vincendo avrebbe agganciato le milanesi al secondo posto in classifica.

Già nel primo tempi il gran gol di Tsadjout al 17′ aveva indirizzato una gara che comunque gli uomini di Mourinho, successivamente espulso ad inizio ripresa per delle veementi proteste nei confronti dell’arbitro Piccinini, avevano inziato col piglio giusto. Ci è voluta poi un’ora abbondante di gioco per vedere i giallorossi pericolosi dalle parti di Carnesecchi. Gli sforzi vengono premiati da Spinazzola, ben imbeccato da Mancini al 71′. Sembra il preludio alla rimonta dei capitolini, ma all’83’ Okereke viene steso in area da Rui Patricio: è rigore, che Daniel Ciofani realizza regalando alla ‘Cremo’ una vittoria storica.

HIGHLIGHTS Cremonese-Roma 2-1: tabellino e classifica

Cremonese-Roma 2-1

17′ Tsadjout (C), 71′ Spinazzola (R), 83′ rig. Ciofani (C)





La classifica di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32*, Torino 31*, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11

*Una gara in meno