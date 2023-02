Ribaltone nel top club, pensano a Massimiliano Allegri

Ribaltone sempre più vicino nel top club: sulla lista c’è anche Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

È una crisi senza fine per il Chelsea di Potter, ko anche nel weekend nel derby londinese col Tottenham.

Nel post partita, l’allenatore si è assunto le proprie responsabilità e ha dichiarato: “Bisogna saper accettare le critiche, è giusto che ci siano. L’atmosfera è sempre stata positiva, ma non è facile affrontare una situazione simile. Ne soffre la famiglia e anche la tua salute mentale ne risente. La dirigenza ha sempre supporto. Sono frustrati perché i risultati sono deludenti, dobbiamo fare di meglio. Anche i tifosi si preoccupano, si arrabbiano e l’unica soluzione per noi è vincere”. I ‘Blues’ non sanno più vincere, soprattutto dopo la clamorosa campagna acquisti conclusa nel calciomercato invernale. Il primo nome sul banco degli imputati è ovviamente quello di Potter, che è sempre più in bilico.

Calciomercato Juve, anche Massimiliano Allegri sulla lista del Chelsea

Il tempo sta per scadere anche per Potter. Al netto di tutte le attenuanti del caso, per l’allenatore sarà decisivo il ritorno di Champions League contro il Borussia Dortmund.

La massima competizione europea è rimasto l’ultimo obiettivo stagionale dei Blues, e per tornare a disputare la Champions League il Chelsea sarà di fatto obbligato a vincere il torneo. Un’impresa che ad oggi appare l’unica possibilità per Potter per salvare la sua panchina. In caso di esonero, sulla lista della dirigenza inglese ci sarebbe anche un “gestore” come Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha dimostrato tutto il proprio pragmatismo anche nel momento più difficile della Juve. La dirigenza bianconera è avvisata.