La Juve ha deciso: ecco il suo piano per prendere Zaniolo

Il calciomercato della Juve ha preso una piega inaspettata. La notizia delle ultime ore riguarda il piano dei bianconeri per Zaniolo

La Juve sta iniziando ad imbastire il proprio calciomercato già da ora. Questo consente dunque ai bianconeri di poter apprezzare vari nomi. Uno in particolare nell’ultimo periodo è risultato più altisonante degli altri.

Si tratta di un vero e proprio sogno proibito che la squadra insegue da tempo. Per fortuna ora il momento sembra essere giunto. La strategia del club è chiara, ed è totalmente incentrata sul garantirsi questo diamante di assoluto valore.

Non sarà facile giungere ad una conclusione, ma i torinesi ce la metteranno tutta. Il giocatore in questione è praticamente in procinto di piena rottura col suo club attuale. E come se non bastasse è stato messo sempre di più ai margini della rosa.

Una decisione che potrebbe sembrare severa, ma che probabilmente ha delle motivazioni ben precise. Tempo fa per il giocatore si è presentata un’occasione che avrebbe potuto porre fine a tanti dissapori. Ma non è stata sfruttata. Né da una parte né dall’altra.

Questo ha complicato ulteriormente le cose. E paradossalmente potrebbe essere proprio la Juve a risolvere le cose: ecco perché. Non è mai stato fatto mistero dell’interesse della squadra nei confronti di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore italiano è ricercato da numerosi club. E la Roma sembra stia aspettando solamente l’offerta giusta per dire sì. Ormai con l’ambiente giallorosso il giovane Nicolò non ha più niente da spartire come si suol dire.

Quando si verificano situazioni così complicate la cosa migliore da fare è scindersi consensualmente. Questa è una meccanica che potrebbe fare contenti tutti. Soprattutto i bianconeri, i quali hanno in mente un piano ambizioso per garantirsi l’attaccante.

Per poterlo prelevare dalle mani di Mourinho i bianconeri potrebbero contare su un loro giocatore.

Zaniolo per Alex Sandro: ecco l’affare della Juve

La Juve per potersi garantire le prestazioni di Zaniolo potrebbe prendere in considerazione l’idea di proporre Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in procinto di rinnovare clamorosamente con i bianconeri. Dunque cederlo come contropartita alleggerirebbe il prezzo.

Ancora non si sanno le cifre che servirebbero. Ma la Roma per meno di 35-40 milioni potrebbe non volerne sapere nulla. A meno che non venga offerto un giocatore in grado di ammortizzare il prezzo della cessione. Cosa che i bianconeri hanno in mente di fare.

Nei prossimi giorni seguiranno sicuramente aggiornamenti.