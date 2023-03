Mourinho-Inter, il ritorno è deciso: “C’è solo lui”

Questa seconda parte di stagione, porterà le società a valutare il futuro dei rispettivi allenatori.

E’ il caso dell’Inter, che monitorerà il lavoro svolto da Simone Inzaghi fino alla fine dell’attuale stagione. I due anni del tecnico piacentino non hanno soddisfatto pienamente la dirigenza, che potrebbe decidere di cambiare la guida tecnica nella prossima stagione. Qualora si arrivasse al divorzio con il tecnico ex Lazio, la società nerazzurra sembra intenzionata a riportare sulla propria panchina un tecnico mai dimenticato dal popolo interista.

L’Inter pensa al grande ritorno: si fa strada José Mourinho

Come detto, il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra è sempre più in bilico, vista l’insoddisfazione della società.

La dirigenza, infatti, non è contenta del lavoro svolto in questi due anni dal tecnico piacentino, tanto che al termine della stagione potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico. In caso si verificasse l’esonero, la società proverebbe a riportare a Milano José Mourinho, oggi alla Roma. Stando a quanto riporta l’influencer di fede nerazzurra Fabio Bergomi, infatti, il portoghese è l’unico nome nella testa della società milanese per rimpiazzare Inzaghi. Lo special one, con lo storico triplete del 2010, non è mai uscito dai cuori del popolo nerazzurro che, ovviamente, sarebbe entusiasta di un suo ritorno. Il futuro sulla panchina della Roma, infatti, è sempre più incerto, anche per via del confronto con i Friedkin che tarda ad arrivare. La programmazione della prossima stagione sembra essere già in corso per l’Inter, con il grande ritorno di José Mourinho che prende sempre più piede.