Ribaltone completo, cambiano tutto: ‘minaccia’ inglese per il pilastro di Allegri

La Juventus, al netto della penalizzazione in classifica, è chiamata comunque ad offrire vittorie e continuità per un posto Champions. Chi in Champions potrebbe non andarci è il Liverpool che a fine stagione dovrà rifondare

La Juventus nel derby di ieri sera ha dovuto fare a meno per squalifica di Manuel Locatelli, tra i pilastri assoluti della stagione tra le mani di Massimiliano Allegri. Si tratta di un centrocampista che col tempo ha acquisito sempre maggiore fiducia negli ingranaggi bianconeri.

Ora Locatelli è di fatto un insostituibile del tecnico livornese, a maggior ragione alla luce del flop stagionale di Leandro Paredes, regista che nei piani iniziali avrebbe dovuto prendere per mano il centrocampo juventino arrivando dal Paris Saint Germain. Invece la certezza del reparto è stata rappresentata dall’ex Sassuolo che ha collezionato la bellezza di 29 presenze totali e quasi 2100 minuti, a testimonianza di quanto sia centrale per l’idea e i dettami di Allegri che non ne fa a meno, se non a causa di forza maggiore. Locatelli ha quindi visto risalire le proprie quotazioni, al netto della squadra che non sempre e costante, e il suo nome può finire anche sotto la lente di ingrandimento di club esteri.

Calciomercato, il Liverpool deve cambiare tanto: idea Locatelli a centrocampo

Chi come la Juventus, seppur per motivi diversi, rischia di non giocare la prossima Champions League, è il Liverpool di Jurgen Klopp, criticatissimo per un’annata disastrosa sotto ogni punto di vista.

I ‘Reds’ hanno faticato in lungo e in largo quest’anno, e al termine di questa stagione potrebbe rivoluzionare largamente un organico stanco e a fine ciclo in diversi elementi. Focus soprattutto sulla mediana, dove tra chi andrà via e chi è in calo qualcosa non va: da Chamberlain ai veterani Henderson e Milner, fino a partenti probabili come Keita ed anche Arthur. Proprio il brasiliano è stato l’ultimo affare tra Juventus e Liverpool che dovrebbe rispedirlo indietro a fine prestito. Stavolta il mirino forte potrebbe andare dritto su Locatelli ‘l’imprescindibile di Allegri’ che potrebbe servire ai ‘Reds’ al netto di una valutazione sui 35 milioni.