Oshimen via, il Napoli gioca il Jolly per Hojlund: Juve beffata

Tra le società che iniziano a programmare la stagione del futuro troviamo il Napoli, protagonista fino ad ora di una stagione straordinaria. I partenopei, in estate, potrebbero salutare il capocannoniere Victor Osimhen, finito sui taccuini dei più grandi club europei. Gli azzurri, vista la possibilità di perdere l’attaccante nigeriano, non intendono farsi trovare impreparati, tanto da aver già individuato il giusto profilo per rimpiazzarlo.

Il Napoli piomba su Hojlund: cosi Giuntoli beffa la Juventus

Come detto, il Napoli è già proiettato alla programmazione della prossima stagione, per cercare di rendere ancora più competitiva la rosa di Luciano Spalletti.

In caso arrivasse la cessione di Victor Osimhen, il Napoli si fionderebbe du Rasmus Højlund, classe 2003 dell’Atalanta. Il ragazzo, alla sua prima esperienza in Serie A, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota sette reti realizzate e due assist forniti in 22 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni, hanno portato le big italiane a mettergli gli occhi addosso, tra cui la Juventus, che lo ha individuato come sostituto ideale di Dusan Vlahovic in caso di cessione. Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli, però, potrebbe giocare la carta giusta per battere la concorrenza. Stiamo parlando di Matteo Politano, che potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione. L’esterno azzurro piace e non poco alla Dea, con il club di De Laurentiis che potrebbe inserirlo nella trattativa per cercare di abbassare il costo del cartellino, lievitato vista la grande stagione disputata. Il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Napoli pronto a soffiare il gioiello danese alla Juventus.