Inter e Juve beffate: il blitz in Spagna è fallito

Inter e Juve sono state beffate per l’ennesima volta. Il motivo riguarda una richiesta particolare che ha bloccato il loro blitz in Spagna

Si è fatto un gran parlare del calciomercato anticipato delle due rivali italiane. Tuttavia le notizie emerse, almeno per il momento, non sono state così tanto positive. Nella miriade di suggestioni ci sono stati anche tanti flop.

Per questa volta le responsabilità sono ai minimi storici. Infatti la trattativa sfumata è dipesa da una richiesta piuttosto particolare. Richiesta che proviene direttamente dall’estero. Più precisamente dalla Spagna.

Entrambi i club menzionati sono alla costante ricerca di un top player. Benché le disponibilità economiche siano poche è comunque legittimo avere determinate ambizioni. Specie se il terreno è fertile.

O almeno questo è ciò che sembrava. L’ostacolo in questione si è presentato proprio nelle ultime ore. E anche se non c’è ancora niente di ufficiale, la scelta di questo allenatore potrebbe mettere nei guai i due club coinvolti.

Sia la Juve che l’Inter non hanno mai nascosto il loro interesse per questo giocatore. Ostacolo economico a parte, ora si è aggiunto un altro problema a questa lunga lista. Il web è letteralmente impazzito per via della panchina vacante dell’Atletico Madrid.

Luis Enrique sembrerebbe essere uno dei nomi più caldi per presenziare alla panchina dei Colchoneros. Attualmente l’allenatore spagnolo è sprovvisto di una panchina, cosa che rappresenterebbe una corsia preferenziale.

Soprattutto se si considera che lui la Liga la conosce molto bene, grazie anche ai suoi numerosi successi con i blaugrana. Il suo approdo a Madrid potrebbe però dipendere dalla presenza di una sola clausola, per così dire.

Anche se ad onor del vero di condizioni da rispettare ce ne sarebbero due, per far sì che qualcosa si muova in maniera concreta.

Ferran Torres all’Atletico: beffa clamorosa per Inter e Juve

Inter e Juve si sono ritrovate per l’ennesima volta con un pugno di mosche in mano. Infatti Luis Enrique allenerebbe l’Atletico Madrid solamente a due condizioni. La prima sarebbe il rinnovo di Morata, giocatore che conosce molto bene per ovvie ragioni.

La seconda invece sarebbe l’acquisto di Ferran Torres, attualmente di proprietà del Barça. Non si sa ancora se il giocatore sarebbe disposto a seguire il CT spagnolo. L’unica cosa certa è che nerazzurri e bianconeri nel caso masticherebbero ancora amaro.

Purtroppo, come si è visto di recente, è un feeling a cui ultimamente le due proprietà sono ben abituate.