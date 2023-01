Il Barça lo fa fuori, alla Juventus già a gennaio

La Juventus vuole continuare a risalire in classifica: ancora una vittoria in campionato, ora il big-match contro il Napoli. Pazza idea

Il club bianconero continua a monitorare attivamente vari profili da urlo: il Barcellona potrebbe così ascoltare numerose offerte per i top player, pronti anche a cambiare aria. La rivoluzione è arrivata con il ritorno di Xavi, questa volta nelle vesti di allenatori. Ora ci potrebbe essere una cernita più dettagliata con il club catalano che ascolterà le possibili offerte.

Come svelato dal giornalista Josè Alvarez della trasmissione spagnola “El Chiringuito”, il Barcellona potrebbe anche pensare alla cessione dell’esterno offensivo Ferran Torres così come quelle di Ansu Fati e Raphinha. Novità importanti in vista già di gennaio con la Juventus sempre molto interessata a puntellare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Con Vlahovic ancora ai box per infortunio, l’allenatore livornese sta puntando tutto su Kean, Di Maria e Milik con lo stesso argentino sempre a corrente alternata in maglia bianconera dopo il trionfo del Mondiale in Qatar. L’obiettivo della società torinese sarebbe quella di strappare un prestito per Ferran già a gennaio più il riscatto a giugno, ma il Barcellona è intenzionato a darlo via solo per soldi.

Juventus, colpi in attacco per Allegri

In caso di vittoria contro il Napoli, lo stesso allenatore livornese potrebbe invogliare la società bianconera a rinforzare la rosa a sua disposizione per competere fino alla fine. Finora Allegri ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni dei top player: ora cercherà di recuperare Pogba e Vlahovic per un rush finale da protagonista.

Ferran Torres è uno dei profili più interessanti sul taccuino della dirigenza della Juventus: il talentuoso spagnolo potrebbe dire addio al Barcellona dopo pochi mesi dal suo arrivo dal Manchester City. Finora la sua storia d’amore in blaugrana non è stata esaltante: ora i catalani sono pronti a darlo via in caso di offerta interessante per il Nazionale delle Furie Rosse.