75 milioni per il doppio addio: Zhang chiede cessioni

Il calciomercato invernale sta entrando sempre più nel vivo, con le società che stanno lavorando sia per gli acquisti che per le cessioni.

Una delle società più attive in tal senso è l’Inter che, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, sta pensando anche a cedere qualche calciatore, in modo da poter finanziare il mercato e far respirare le casse del club. Proprio per quanto riguarda le cessioni, ci sono due calciatori che la dirigenza sembra aver deciso di sacrificare e che potrebbero partire a breve.

L’Inter pensa a cedere: in due verso l’addio

I due più indiziati a lasciare Milano sono Dumfries e Correa, visto che non hanno convinto pienamente la società. La dirigenza nerazzurra, sfrutterà queste cessioni sia per finanziare il mercato e sia per far respirare le casse del club. La partenza dei due, permetterebbe alla società di incassare circa 75 milioni di euro, che darebbero una boccata d’ossigeno a Zhang. Una parte, ovviamente, verrebbe usata per regalare qualche tassello al tecnico piacentino, che ne ha bisogno visto che la stagione è ancora lunga. La cosa certa è che l’Inter è pronta a valutare tutte le offerte per i due calciatori, ed è pronta a sacrificarli senza molti problemi. Il mercato entra sempre più nel vivo, con l’Inter che prima di operare in entrata aspetta le cessioni. L’avventura a Milano di Dumfries e Correa potrebbe essere giunta al capolinea.