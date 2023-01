Il Chelsea li prende tutti: il Milan deve arrendersi

Le ultime uscite stagionali per il Chelsea sono state deludenti. Novità per Potter con innesti di qualità: Milan beffato

I “Blues” hanno collezionato diversi risultati negativi: pesante l’ultima sconfitta contro il Manchester City nonostante acquisti di livello nella scorsa estate. Prima l’esonero di Tuchel, poi l’arrivo di Potter in panchina: al momento le cose non sono cambiate in positivo per il Chelsea che starebbe pensando a vari colpi da urlo. Il primo è quello del prestito suggestivo di Joao Felix: il talentuoso portoghese è in uscita dall’Atletico Madrid visto il suo rapporto ormai deteriorato con Simeone. Al momento la formula del trasferimento si basa su un prestito secco fino al termine della stagione.

In estate arriverà anche l’attaccante francese del Lipsia, Christopher Nkunku, sborsando più di 50 milioni di euro. Ora l’altro profilo suggestivo, pronto a trasferirsi a Londra, è quello di Noni Madueke, che è stato protagonista finora con la maglia del PSV in Olanda dopo aver detto addio al Tottenham nel 2018. Il Chelsea vuole anticipare le dirette concorrenti per il classe 2002, già punto di riferimento con la Nazionale inglese Under 21. Attaccante esterno della compagine olandese, si è messo in luce proprio durante la sfida contro il Milan attirando anche un forte interesse dei rossoneri. I Blues intendono chiudere l’affare in tempi brevi andando così a rinforzare il reparto offensivo di Potter.

Calciomercato, Madueke verso la Premier

Il Milan ha provato così a chiedere informazioni per il talentuoso giocatore inglese, che dirà addio al PSV nella prossima estate. Il Chelsea è sempre molto attivo sul fronte calciomercato andando a prelevare a suon di milioni prospetti dal futuro più che roseo.

Madueke è pronto per una nuova avventura dicendo addio al club olandese: il Milan sembra ormai essere tagliato fuori dalla corsa al classe 2002. In questa sessione di calciomercato sono arrivati a Londra l giovane attaccante dal Molde, David Datro Fofana, e il difensore francese dal Monaco, Benoit Badiashile. Il Chelsea non vuole badare a spese per essere sempre più competitivo in campo internazionale.