Spalletti ha la carta vincente: così frega Juve, Inter e Milan

Il Napoli targato Luciano Spalletti vorrebbe pescare tramite scambio una pedina che milita in Serie A: Juventus, Inter e Milan sono avvisate

Sono finiti già da un po’ gli aggettivi per descrivere il meraviglioso Napoli di Luciano Spalletti. Una macchina quasi perfetta, che sta lasciando tutti a bocca aperta anche in Champions League. Lo Scudetto è praticamente in cassaforte e a questo punto bisogna credere pure alla conquista della massima competizione europea.

Vero, ovviamente, che l’Eintracht Francoforte è una squadra tutto sommato fattibile sulla carta e che in Europa ci sono delle avversarie di gran lunga superiori alla compagine tedesca (superiori oggettivamente anche allo stesso Napoli). Ma Kvaratskhelia e compagine hanno dimostrato di poter affrontare chiunque a testa alta, provando a superare qualunque ostacolo. La squadra gira come meglio non si potrebbe e questo è un dettaglio da non sottovalutare minimamente. Probabilmente i partenopei non riusciranno a ripetere una stagione del genere, letteralmente fantastica. Ma la volontà del patron Aurelio De Laurentiis e di tutti i componenti del club è rimanere a livelli elevati, rendendosi protagonista di un percorso costante nel tempo. Affinché ciò avvenga, però, è necessario intervenire in ambito di calciomercato la prossima estate. Serve, infatti, aggiungere altri tasselli di spessore, al fine di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione. In tal senso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ragiona sul reparto offensivo, a maggior ragione considerando l’interesse di alcuni top club nei confronti di bomber Victor Osimhen.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: il Napoli offre Simeone per Hojlund

Una pedina che piace parecchio al Napoli per l’attacco è Rasmus Hojlund, giovane centravanti in forza all’Atalanta. Una scommessa andata forse anche oltre le aspettative quella della ‘Dea’, che si sta godendo a pieno le doti fuori dal comune dell’attaccante norvegese.

Davvero una bella sorpresa per il nostro campionato, non a caso si registra non poca concorrenza. Hojlind, infatti, intriga parecchio anche Juventus, Inter e Milan, che presentano delle situazioni in dubbio nei loro reparti (vedi Vlahovic, Giroud e Lukaku). Il contratto di Hojlund è in scadenza giugno 2027 e la sua valutazione si attesta già intorno ai 30-35 milioni di euro (prezzo destinato a salire ancora). Il Napoli, dal canto suo, starebbe valutando concretamente l’inserimento nell’affare di Simeone, il cui prezzo naviga sui 20-25 milioni. Una mossa che potrebbe bruciare le rivali italiane.