Verdetto ufficiale su Di Maria: la decisione è presa

Dopo la super prestazione contro il Nantes, continua a tenere banco in casa Juventus il tema legato al futuro di Di Maria: c’è l’annuncio

Sarà il Friburgo l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Europa League. Una rivale tosta, assolutamente da non sottovalutare. Ma di certo poteva andare molto peggio a Vlahovic e compagni. Basti pensare che la Roma targata José Mourinho, invece, ha pescato la temibilissima Real Sociedad, terza in classifica in Liga dietro soltanto a Barcellona e Real Madrid.

L’obiettivo è chiaro: vincere la competizione per poter partecipare alla Champions League nella prossima stagione. Mister Massimiliano Allegri ne ha parlato apertamente e la squadra sta rispondendo sul campo. Da sottolineare, inoltre, la fantastica prova di Angel Di Maria contro il Nantes. Se la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a superare questo ostacolo abbastanza facilmente è merito soprattutto del fuoriclasse argentino, autore di una splendina tripletta nel match di ritorno in Francia. Il classe ’88 (35 anni compiuti lo scorso 14 febbraio) sta trovando continuità a livello fisico, dopo un inizio di percorso alquanto travagliato per via dei reiterati infortuni. Se il ‘Fideo’ sta bene, diventa una pedina assolutamente imprescindibile per la compagine torinese.

Juventus, l’annuncio di Pessotto su Di Maria

Il futuro, però, rimane incerto. Di Maria, infatti, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e non è detto che il calciatore rinnoverà l’accordo scritto coi bianconeri. L’ex Paris Saint Germain è sempre tentato dalla possibilità di tornare in patria.

La Juventus, dal canto suo, ha preso posizione. Molto chiare le parole rilasciate dal direttore sportivo delle giovanili del club di Exor Gianluca Pessotto, intervenuto a ‘Sky Sport’ poco dopo il sorteggio di Europa League. “Il rinnovo di Di Maria? Noi ce lo auguriamo. Sarà importante finire bene e vincere qualcosa d’importante. Quello potrebbe aiutare – ha dichiarato Pessotto -. Angel darà tutto ciò che ha da qui alla fine. Speriamo che possa essere con noi anche il prossimo anno“.