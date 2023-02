“Scelte di Inzaghi non gradite”: nessun dubbio, Brozovic va via

Il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato della situazione legata al centrocampo dell’Inter.

Stefano Agresti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Radio della situazione legata al centrocampo dell’Inter.

In particolare si è soffermato su Marcelo Brozovic che, tra infortuni e scelte tecniche, non sta più trovando lo spazio che aveva un tempo. Questo anche per via dell’esplosione di Calhanoglu, che sta ricoprendo il ruolo in maniera quasi perfetta. Proprio per questo motivo, il giornalista crede che in estate il centrocampista croato lascerà i nerazzurri, anche per via di un carattere ‘strano’, cosi come definito dallo stesso Agresti.

Agresti non ha dubbi: “Scelte di Inzaghi non gradite”

Come detto, il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato della situazione legata a Marcelo Brozovic ai microfoni di Radio Radio.

Proprio su una possibile cessione nel prossimo calciomercato estivo, Agresti ha dichiarato che “una squadra e un acquirente lo troveranno per Brozovic. Mi dicono che sia un po’ ai margini dall’ambiente, ha un carattere strano, non ha gradito le ultime scelte di Inzaghi. Calhanoglu sta facendo una stagione pazzesca, anche con il Porto in Champions è stato il migliore in campo. E’ diventano ormai un giocatore fondamentale. Io immagino Calhanoglu il regista della prossima stagione, con Barella e uno come Kessie a completare il centrocampo, oltre ad un talento come Asllani che avrà sempre più spazio”. Per il centrocampista classe 1992 potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro, con molte società che monitorano la situazione. Dopo circa sette anni, quindi, la storia tra l’Inter e Brozovic sembra giunta ai titoli di coda.