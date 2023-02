“Un gol per cambiare tutto”: c’è l’annuncio sul futuro di de Ketelaere

Il futuro di Charles de Ketelaere potrebbe cambiare se arrivasse il gol nella partita più importante alle porte per i rossoneri

19 presenze. Quasi tutte da subentrato, per un totale di soli 720′ in Serie A. Il bottino? Un solo assist. Forse nemmeno il più pessimista avrebbe mai immaginato un impatto così povero di Charles de Ketelaere in maglia rossonera. Il talento belga, di gran lunga l’acquisto più costoso dell’estate di Paolo Maldini, ha finora deluso le attese.

Si attende ancora un lampo, una giocata, un qualcosa che possa far vedere la luce in fondo al tunnel. L’ipotesi cessione, almeno a parole, è allontanata con forza dai dirigenti rossoneri. Che non hanno alcuna intenzione di veder depauperato il loro investimento. L’ex Bruges però ancora non sta combinando nulla per guadagnarsi la fiducia dell’ambiente: di questo passo una partenza in prestito potrebbe essere una strada percorribile. A meno che…il punto di svolta è indicato addirittura da un compagno di squadra del belga, che nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN ha parlato anche del futuro del calciatore rossonero.

Giroud sa cosa serve per far svoltare la stagione di de Ketelaere

“Dopo il colpo di testa fuori contro il Tottenham l’ho abbracciato. È in questi momenti difficili che dobbiamo far sentire il nostro sostegno ai compagni: ora gli mancano fiducia e spontaneità, ha bisogno di un gol perché cambi tutto. Volevo che segnasse anche perché contro la Sampdoria gli hanno annullato un gol per un mio fuorigioco. Quindi è un po’ colpa mia se non si è già sbloccato. Spero che segni a Londra contro il Tottenham“, ha dichiarato l’attaccante francese.

Non poteva mancare un accenno al rinnovo di contratto e al momento della squadra: “Dobbiamo stare tutti uniti, l’obiettivo per me è continuare con il Milan: spero di trovare un accordo: stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto“, ha concluso.