Il Milan ragiona sul post Leao: scelto l’erede in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, in caso di addio di Rafael Leao, potrebbe puntare sul profilo di Armand Lauriente, esterno sinistro del Sassuolo: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sta risalendo la china dopo un inizio di 2023 davvero difficile. I rossoneri, grazie alla vittoria sul Monza, hanno centrato il secondo successo consecutivo nel campionato italiano di Serie A.

A firmare i tre punti ci ha pensato Junior Messias, ala destra ex Crotone e collega del terzetto offensivo del Diavolo insieme a Rafael Leao, che agisce sulla fascia sinistra ed è al centro di mille voci di calciomercato in vista della prossima estate. Il giocatore portoghese infatti è in scadenza di contratto nel 2024 e il suo rinnovo con il Milan non sembra essere all’ordine del giorno. L’entourage di Leao, insieme al padre, hanno avuto diversi incontri con la società rossonera capitanata da Paolo Maldini e Ricky Massara e il prolungamento sembra abbastanza lontano, almeno per il momento. Sulle tracce di Leao c’è il Chelsea e il Milan sta studiando soluzioni alternative a Leao in vista della prossima stagione: occhio al profilo in Serie A, più precisamente al Sassuolo, di Armand Lauriente.

Calciomercato Milan, addio Leao? I rossoneri pensano a Lauriente

Armand Lauriente, esterno sinistro del Sassuolo di Alessio Dionisi, è di sicuro uno dei giocatori rivelazione del campionato italiano di Serie A. L’attaccante laterale francese, classe 1998, si sta dimostrando come uno dei calciatori più efficienti in quel ruolo ed ha raggiunto una valutazione di circa 20-25 milioni di euro.

Una cifra non impossibile per il Milan che, in caso di cessione di Rafael Leao nonostante sia ad un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe puntare una parte degli introiti proprio sul profilo di Lauriente.