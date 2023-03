Addio Lautaro senza Scudetto: l’agente lo dice chiaramente

L’agente di Lautaro, attaccante in forza all’Inter targata Inzaghi, ha rilasciato una lunga intervista: annuncio sul futuro dell’argentino

Il rendimento altalenante dell’Inter in Serie A impone delle riflessioni ai piani alti. Come sottolineato dallo stesso Giuseppe Marotta, mister Simone Inzaghi e i calciatori devono trovare al più presto la giusta terapia per raddrizzare la rotta.

Molti tifosi, però, hanno perso la fiducia nel tecnico piacentino e vorrebbero un cambio della guida tecnica. Troppi i passi falsi accumulati finora. Come si può rimediare a tutto ciò? A fare la differenza, alla fine, sono sempre i giocatori. In tal senso, sarà fondamentale l’apporto di Lautaro Martinez da qui alle prossime settimane. Il ‘Toro’ è probabilmente l’uomo più in forma della ‘Beneamata’ al momento e proverà a trascinare i suoi compagni. Quest’oggi, ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play, è intervenuto l’agente di Lautaro Alejandro Camano: “Parliamo di un uomo serio. È un leader e, soprattutto, è un interista vero. Io credo che le partite di Lautaro nel post partita contro il Bologna siano state dette da lui per assumersi la responsabilità di giocare in in una squadra come l’Inter“.

Agente Lautaro a Tv Play: “Il futuro non dipende da Champions o Scudetto”

Il procuratore si sofferma anche sul tema futuro: “Lautaro ha diversi anni di contratto con l’Inter. Il suo futuro non dipende dalla qualificazione in Champions o dalla conquista dello Scudetto. Io credo che dipenda tutto dalla sua felicità“.

“Lui c’è, nel bene e nel male – ha aggiunto Camano -. Ha un contratto con il club nerazzurro ed è molto felice di essere all’Inter. Veste quei colori per contribuire a regalare vittorie. Siamo sempre nerazzurri, poi vedremo in futuro quale sarà il destino di Lautaro“.