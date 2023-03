250 milioni, la big spaventa pure il Napoli: triplo scippo

Il calciomercato del Napoli e non solo può vedere una clamorosa offerta dal top club: sarà un’estate bollento, ecco 250 milioni di euro

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, una delle società che stanno pianificando una sessione estiva di calciomercato da sogno è il Manchester United.

I ‘Red Devils’ hanno intenzione di consegnare una squadra di assoluto valore per la prossima stagione a ten Hag. E l’elenco in mano ai ‘Red Devils’ è folto, ricco di nomi di un certo spessore che potrebbero cambiare casacca al termine dell’attuale stagione. A riportare la notizia è ‘Fichajes.net’ che sottolinea come con un budget di 250 milionni di euro il club inglese abbia intenzione di portare ben tre colpi di grandissimo livello a Manchester. Fari puntati in Spagna dove il nome di Frenkie de Jong rimane in pole position, ormai da mesi tra le priorità dell’allenatore olandese che vorrebbe rilanciare il suo connazionale. Il Barcellona medita la cessione per una cifra importante: ma l’ex Ajax non sarà il solo a dirigersi con ogni probabilità verso l’Old Trafford. Dei 250 milioni di euro, infatti, buona parte potrebbero essere destinati ad un grande attaccante.

Osimhen a Manchester: follia dello United

Victor Osimhen fa scaldare i cuori dei tifosi del Manchester United e della dirigenza dei ‘Red Devils’.

Al punto che il presidente De Laurentiis rischierebbe di dire sì ad un’offerta da sogno, molto simile a quella che da Manchester hanno intenzione di recapitare al club partenopeo. Il Napoli rischia quindi di salutare il nigeriano, vero trascinatore della squadra di Spalletti verso il terzo tricolore della storia azzurra. Anche Goncalo Ramos, poi, completerebbe il trittico di colpi che lo United proverà a portare avanti durante l’estate. 250 milioni per tornare a far tremare l’Europa, con buona pace del Napoli che rischia di perdere la sua stella più splendente.