Inter, ecco il vice di Onana: colpo low cost per i nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter partirà dalle fondamenta. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un vice di Onana, e forse lo hanno trovato

L’Inter sta sondando il terreno per prelevare il vice di Onana. L’ex portiere dell’Ajax ha iniziato il campionato con i nerazzurri in punta di piedi, per poi arrivare a imporsi col passare delle partite.

Un estremo difensore della sua caratura farebbe veramente comodo a tutti. E ad oggi Inzaghi sicuramente non vi rinuncerebbe così tanto facilmente. Ma si sa, le grandi squadre devono saper guardare al futuro con lungimiranza.

E vista l’assenza di una terna di portieri di livello, ecco che è iniziata l’operazione per cercare un secondo portiere all’altezza del titolare. Non pochi mesi fa circolava una voce sul suo futuro incerto a Milano.

Voce che, almeno per il momento, sembra essere tramontata. Il secondo portiere che potrebbe incantare San Siro proviene direttamente dal campionato nostrano. Si parla di un portiere che, statura a parte, ha le sue qualità principali altrove.

I tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera. Non si è ancora parlato di trattative o altro, ma la suggestione c’è ed è doveroso parlarne. Per questioni di cronaca, ma soprattutto per questioni di completezza.

Cragno come vice Onana: la “pazza” idea dell’Inter

Cragno potrebbe essere contattato dall’Inter per svolgere il delicato compito di vice Onana. Per lui sarebbe certamente una responsabilità forte. Ma al tempo stesso sarebbe anche una chance concreta per mettersi in mostra.

Con la maglia del Cagliari ha fatto vedere probabilmente le cose migliori in assoluto. Con il Monza ancora non ne ha avuto occasione. Cosa che per i nerazzurri potrebbe rappresentare una corsia preferenziale.

Il quotidiano della Gazzetta ha riportato la notizia senza parlare di cifre. Ma visto il contesto l’operazione potrebbe non essere così tanto onerosa.