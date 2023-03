Post Alex Sandro, ecco chi potrà sbarcare alla Juventus

La dirigenza della Juventus è al lavoro anche per la successione di Alex Sandro. I nomi e tutti i dettagli in casa bianconera

“La quota Champions sarà di almeno 73 punti, se giochiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni ma dobbiamo fare un passettino alla volta”.

È il commento di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Torino e il Derby della Mole vinto dai bianconeri. Nel giorno di Pogba, traguardi speciali anche per Szczesny e Alex Sandro: il primo ha infatti raggiunto le 200 presenze con la maglia della Juve, il secondo 300. Per il senatore brasiliano si va anche verso il rinnovo automatico fino al giugno 2024. “Quota 300 presenze? È sempre un onore indossare questa maglia. Trecento partite vengono con tanta storia alle spalle”, ha commentato brevemente il difensore. In ogni caso, con il suo nuovo ruolo da terzo centrale, la dirigenza bianconera tornerà presto al lavoro anche per il post Alex Sandro.

Calciomercato Juve, ecco il post Alex Sandro: tutti gli aggiornamenti

A prescindere dal rinnovo del brasiliano, la Juventus andrà a caccia di un nuovo terzino titolare per il futuro ed un eventuale ritorno alle difesa a quattro.

Il sogno di calciomercato è Mendy del Real Madrid, mentre come obiettivi più concreti ci sono in prima fila Grimaldo e Maehle. Il primo è in scadenza di contratto nel prossimo giugno col Benfica e rappresenta un’importante occasione a parametro zero, il secondo è stato già seguito con grande attenzione a gennaio. Per Grimaldo, però, ci sarà da superare la concorrenza delle big europee. La nuova dirigenza bianconera è alla finestra.