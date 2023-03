Pochettino manda Potter all’Inter: svolta possibile

Questa seconda parte di stagione permetterà alle società di valutare l’operato dei rispettivi allenatori.

La stagione si appresta ad entrare nella sua fase più calda, e sarà determinante per il futuro di svariati allenatori.

Una delle società che monitora costantemente il lavoro del proprio tecnico è il Chelsea, che sembra propenso a separarsi da Graham Potter al termine della stagione. Nonostante una campagna acquisti faraonica condotta a gennaio, l’allenatore ex Brighton non sembra riuscire a dare una sterzata positiva a questa stagione. I blues, infatti, si trovano al decimo posto in Premier League, addirittura a meno quattordici dal quarto posto anche se con una partita in meno. Proprio per questo, stando a quanto riporta il portale fotballinsider247.com, il Chelsea avrebbe avviato i contatti con Mauricio Pochettino, attualmente svincolato. Il tecnico accetterebbe volentieri di sedersi sulla panchina del club londinese, e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi. Con Pochettino al Chelsea, il futuro di Potter potrebbe essere in Italia.

Pochettino al Chelsea libera Potter: l’Inter ci pensa

Come detto, per via della stagione fallimentare, Graham Potter potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione.

I blues hanno individuato Mauricio Pochettino come giusto profilo per avviare un nuovo progetto, con Potter che a questo punto potrebbe arrivare in Italia. L’ex Brighton, infatti, potrebbe proseguire la propria carriera nell’Inter, che sta valutando il futuro di Simone Inzaghi. Le due stagioni svolte dal tecnico piacentino non sono piaciute alla dirigenza, che potrebbe prendere in considerazione l’idea di sollevarlo dall’incarico al termine dell’attuale stagione. Il nome di Potter stimola e non poco la società nerazzurra, che segue attentamente tutti gli sviluppi tra il tecnico e il Chelsea. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, la programmazione della prossima stagione si appresta ad entrare nel vivo, con l’Inter pronta a fiondarsi su Potter in caso di addio al Chelsea.