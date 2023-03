Erede a sorpresa: Maldini rimpiazza Ibrahimovic

Il Milan programma la prossima campagna acquisti con un nome a sorpresa: già scelto l’erede di Zlatan Ibrahimovic

Tre giorni dopo il netto successo sull’Atalanta, per il Milan di Stefano Pioli c’è più di un motivo per tornare a sorridere.

La squadra sembra aver ritrovato convinzione e compattezza, inanellando prestazioni e punti che hanno dato nuova spinta alla classifica rossonera. Il secondo posto al pari dell’Inter, però, non deve bastare ed in tal senso il tanto discusso ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic non può che far felici i sostenitori del ‘Diavolo’ e lo stesso Stefano Pioli. Lo svedese ha mostrato colpi di classe degni della sua fama anche se la condizione fisica, dopo uno stop lunghissimo, può solo migliorare. Ma in vista del futuro ed indipendentemente da quello che sarà il secondo atto della stagione del gigante di Malmoe, i piani della società di Cardinale sono chiari e prevedono l’arrivo di almeno un altro grande centravanti durante il prossimo calciomercato estivo. L’età avanza anche per Giroud mentre Origi è ormai già finito nel dimenticatoio e dovrebbe dire addio. Il Milan cerca un calciatore che, per caratteristiche, possa ricordare proprio Ibrahimovic ed in un futuro non troppo lontano raccogliere l’eredità dello svedese destinato a vestire i panni del dirigente in quel di via Aldo Rossi.

Gigante dalla Germania: il Milan pesca il post Ibra

Ecco perché Maldini e Massara hanno iniziato ad attenzionare il centravanti della Real Sociedad, arrivato in prestito dal Lipsia, Alexander Sorloth.

Il gigante norvegese, 195 cm ed un fisico imponente, sta dando spettacolo nella Liga dove ha già segnato 13 gol e firmato 2 assist in 30 presenze complessive. La Real Sociedad è terza dietro solo a Barcellona e Real Madrid e gran merito va dato anche alla punta 27. Sorloth è destinato a fare ritorno al Lipsia a giugno e, vista la scadenza contrattuale ferma al 2025, non sarà un acquisto propriamente economico. Per 25 milioni di euro, però, il club tedesco potrebbe acconsentire all’addio: il Milan, alla finestra, ci spera.