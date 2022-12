Onana mandato via, l’Inter ha scelto il sostituto ‘mondiale’  

L’Inter non è convinto di André Onana e punta il sostituto dal Mondiale

L’Inter sta puntando forte su André Onana che ha preso, in pianta stabile, il posto di Samir Handanovic. Le sue prestazioni sono state piuttosto convincenti, se pur ancora abbia tanto da dimostrare.

L’ex portiere dell’Ajax è reduce da una rottura forte col c.t. del Camerun che lo ha portato a saltare il Mondiale dopo la prima partita. Una ferita, sicuramente, ancora aperta per Onana che, però, adesso vuole focalizzarsi sulla seconda parte di stagione con l’Inter, con tre competizioni ancora aperte. Il futuro di Onana sembra poter avere i colori nerazzurri anche in futuro ma l’Inter sta valutando anche altre piste per la porta e una di queste arriva direttamente dal Mondiale in Qatar.

Inter, se parte Onana può arrivare Bono

Onana ha firmato un contratto fino al 2027 con l’Inter che, però, deve ancora capire se può essere il portiere anche del futuro per il club. Intanto Marotta sta sondando il terreno per eventuali alternative.

Una di queste è Yassine Bono, portiere del Siviglia e del Marocco con cui ha disputato un Mondiale straordinario, arrivando ad un passo dalla finale. Il sogno della nazionale marocchina è passato molto dalle parate del portiere classe ’91 che è stato decisivo agli ottavi nei rigori con la Spagna, ma anche contro il Portogallo, arrendendosi solo alla Francia in semifinale. L’Inter lo sta tenendo in considerazione, anche se, come riportato dall’esperto di calciomercato turco Ekremi Konur, il Siviglia adesso lo valuta almeno 30 milioni di euro.