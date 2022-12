Svolta Amrabat: la decisione è già stata presa

Dopo il grandissimo mondiale disputato con il suo Marocco, per Sofyan Amrabat è tempo di pensare al futuro.

Una delle grandi sorprese di questo mondiale, se non la più grande, è sicuramente il Marocco, arrivato fino alla semifinale dove si è dovuto arrendere alla Francia.

Tra i calciatori marocchini che hanno ben figurato in questo mondiale in Qatar, troviamo sicuramente Sofyan Amrabat, autore di prestazioni sempre più convincenti. Il centrocampista si trova al centro di numerose voci di mercato, con molti club che hanno intenzione di avviare i colloqui con la viola per provare a portarlo nella propria squadra. La Fiorentina, però, sembra avere idee decisamente diverse.

La Fiorentina fa scattare il rinnovo fino al 2025 per Amrabat

Come detto, le ottime prestazioni del centrocampista non sono passate inosservate tra i grandi club europei, che proverebbero volentieri a portarlo nella rispettiva rosa.

La viola, però, è di tutt’altro avviso, ed è pronta al rinnovo per un ulteriore stagione. Il contratto del ragazzo scadrà nel 2024, ma il club viola detiene l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Durante il brindisi in vista del Natale allo stadio Artemio Franchi, è emerso che il club ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo, segno che la società punta molto sul centrocampista marocchino. Allo stesso tempo, però, Amrabat è molto seguito anche in Italia, con Juventus, Inter e Milan che hanno mostrato molto interesse. Anche dall’estero sono arrivati molti apprezzamenti ma, per convincere la viola a privarsene, servirà un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Con il mondiale del Marocco giunto al termine, per Amrabat è tempo di pensare al futuro, che potrebbe essere ancora con la maglia viola, a meno di offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare sia dall’Italia che dall’Europa.