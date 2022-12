ESCLUSIVO | Inter su Djidji: la verità sul colpo dal Torino

L’Inter cerca rinforzi in difesa e uno dei nomi accostati è quello di Koffi Djidji del Torino: la verità sull’interesse per il centrale

Il calciomercato invernale si sta per aprire, ma in casa Inter si pensa anche a porre le basi per la prossima stagione. Sicuramente alla squadra di Simone Inzaghi serviranno alcuni rinforzi per colmare le lacune nella rosa nerazzurra. In primis sembrerebbe servire un difensore centrale.

Tra i nomi accostati ai nerazzurri ci sarebbe anche quello di Koffi Djidji, difensore del Torino con contratto in scadenza nel 2023. Marotta e Ausilio avrebbero già preso una decisione definitiva sul difensore del Torino e non solo.

Calciomercato Inter, Djidji non interessa: Marotta e Ausilio preferiscono confermare Acerbi

L’Inter inizia sin da ora a pianificare il calciomercato per la prossima stagione, cercando di cogliere subito le occasioni che si potrebbero presentare. In particolare tra ai nerazzurri sarebbe stato proposto un difensore.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercatoweb.it, l’entourage di Koffi Djidji avrebbe proposto il difensore all’Inter a parametro zero, visto che con il Torino vedrà scadere il contratto a giugno. La dirigenza nerazzurra però sembrerebbe non ritenere Djidji una priorità e preferirebbero confermare Acerbi in difesa, piuttosto che prendere un altro difensore over 30. Dunque l’interesse dell’Inter per Djidji non sarebbe mai stato concreto, perché per la difesa nerazzurra si cerca un profilo soprattutto più giovane.