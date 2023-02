Il nemico dell’Inter è tra i più bravi in Europa: Juve e Roma all’assalto

Il nemico dell’Inter attualmente è uno dei giocatori più promettenti che ci siano in Europa. Questo non è sfuggito affatto a Juve e Roma

Quello che per l’Inter si è rivelato essere un nemico acerrimo a breve potrebbe compiere il suo approdo in Serie A. I nerazzurri nel corso degli anni si sono circondati di tante bestie nere. Giocatori molti insidiosi, che contro di loro hanno tirato fuori il meglio.

Il prossimo obiettivo di mercato di Juventus e Roma sembra essere effettivamente uno di questi. Questi due club stanno già imbastendo il loro calciomercato con svariati mesi di anticipo.

Mossa particolarmente astuta, dato che la concorrenza col passare del tempo si potrebbe rivelare più ostica. Muoversi quanto prima è la cosa più sensata che si possa fare. Il giocatore in questione contro i nerazzurri è risultato uno dei migliori in campo.

Cosa che non è affatto sfuggita ai due club, i quali d’ora in poi lo terranno d’occhio con maggiore attenzione. Giocatori del genere vanno preservati. Perché perle dal talento simile non si vedono di certo tutti i giorni.

Come tutti sanno in data 22 febbraio si è giocata la partita casalinga Inter-Porto, valida per gli ottavi di Champions League. La partita è stata vinta dai nerazzurri grazie alla rete decisiva di Romelu Lukaku.

Ma nella sconfitta dei Dragoes un nome su tutti è risultato altisonante: Diogo Costa. Tempo fa era spuntata l’offerta per il giocatore da un’altra squadra di Serie A. Ma non si è più saputo granché.

L’ottima performance giocata contro i nerazzurri ha nuovamente suscitato l’interesse altrui. Bianconeri e giallorossi si potrebbero dare battaglia per accaparrarsi il suo cartellino. Non sarà facile, ma ogni sforzo potrebbe valerne la pena.

Potrebbe fare certamente comodo a numerose squadre. Sia per motivi generazionali che per ovvie ragioni tecniche.

Diogo Costa protagonista con l’Inter: Juve e Roma osservano

Diogo Costa, portiere classe 1999, contro l’Inter ha letteralmente tenuto a galla i suoi. Malgrado la sconfitta subita è comunque risultato il migliore della squadra lusitana. Ma non è affatto una scoperta recente.

Tempo fa su di lui ci sono state addirittura sirene inglesi. Questa volta è stata l’Italia a farsi sentire. In particolare per Juventus e Roma, evidentemente interessate a tutelare i propri pali con un giocatore di grande qualità.

Il giocatore tuttavia ha recentemente rinnovato col suo club fino al 2027. Inoltre la concorrenza soprattutto economica del Manchester United potrebbe essere molto difficile da scalfire. Ma intanto le due squadre sono sull’attenti.