Juve e Roma nel panico: l’avversario peggiore possibile

Juventus e Roma approdano agli ottavi di finale di Europa League: ancora una soddisfazione per le squadre italiane

L’Italia intende fare la voce grossa in Europa dopo tante stagioni deludenti. Le squadre italiane si sono imposte in Champions League con le vittorie di Milan, Inter e Napoli così come Juventus e Roma che sono volate agli ottavi di Europa League: oggi 24 febbraio 2023 ci sarà il sorteggio con possibili avversarie di assoluto livello.

La UEFA ha provato a fare una simulazione dei sorteggi degli ottavi di finale: la Juventus ha pescato l’Arsenal, mentre la Roma il Friburgo. Le altre sfide sorteggiate nella simulazione sono: Manchester United-Real Sociedad, Union Berlino-Fenerbahce, Sporting-Royale Union, Ferencvaros-Siviglia, Shaktar-Real Betis, Bayer Leverkusen-Feyenoord. Sfide tutte equilibrate in vista degli ottavi di finale di Europa League: i bianconeri proveranno arrivare fino in fondo così come la compagine giallorossa guidata da Josè Mourinho. All’Olimpico sembrava una semifinale di Champions con un entusiasmo fuori dal comune per i gol di Belotti e Dybala.

Europa League, Roma e Juventus vogliono la finale

Le squadre italiane vogliono così ritagliarsi uno spazio importante anche nelle varie competizioni europee. Di Maria e Dybala, i due campioni del Mondo con l’Argentina, sono risultati decisivi esaltando i top club italiani anche in campo internazionale.

Saranno sfide entusiasmanti per Roma e Juventus che cercheranno così di arrivare in finale. Oggi ci sarà il sorteggio ufficiale dove scopriremo le reali avversarie delle due italiane impegnate in Europa League. I bianconeri cercheranno di essere protagoniste per alzare un trofeo a livello internazionale che manca da tempo a Torino.