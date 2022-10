Big scaricato, c’è già l’erede: così la Juve esulta

Arrivano ottime notizie per uno dei grandi obiettivi della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo

La Juventus, in attesa di scendere in campo per la sfida contro il Bologna di Thiago Motta per provare a tornare alla vittoria, è già attenta su quelli che potranno essere gli sviluppi futuri in ottica calciomercato.

La ‘Vecchia Signora’, in vista della stagione 2023/24, potrebbe cambiare ancora tanto. E da questo punto di vista, direttamente dall’Inghilterra, arrivano novità che fanno sorridere la dirigenza torinese.

Intreccio tra i pali: la Juve è più vicina

Secondo quanto viene riportato da ‘Mirror.co.uk’, potrebbero essere in arrivo novità importanti in casa Manchester United in vista delle operazioni di mercato che coinvolgeranno i ‘Red Devils’ l’anno prossimo. Erik te Hag ha le idee ben chiare su come agire e dove intervenire per rinforzare la rosa dello United in ottica 2022/23. E tra le priorità vi è un nuovo numero uno, la caccia al portiere prosegue viste le enormi perplessità che l’allenatore olandese mantiene nei confronti di David de Gea. Il tecnico avrebbe mandato degli scout ad assistere all’ultima partita del Porto, venerdì scorso il 4-1 al Braga, per guardare da vicino due obiettivi per il prossimo anno. David Carmo per la difesa ma soprattutto Diogo Costa, considerato il perfetto erede di de Gea tra i pali visto che il nazionale spagnolo è in scadenza il 30 giugno 2023.

Un nuovo estremo difensore sarà la priorità, con de Gea seguitissimo dalla Juventus che studia il possibile assalto per il colpaccio a parametro zero. Ten Hag non è mai stato pienamente convinto dall’ex Atletico Madrid, con la ferma volontà di scaricarlo alla fine dell’attuale stagione. E la Juventus, data tra le grandi favorite per il nazionale iberico, può quindi esultare. Il destino di de Gea pare ormai scritto: dovrà cercarsi una nuova sistemazione per il prossimo anno visto che Diogo Costa, con ogni probabilità, lo sostituirà nella porta dei ‘Red Devils’.

Un chiaro segnale che fa contenti anche i bianconeri che potrebbero vendere Szczesny in estate, ad un anno dalla scadenza contrattuale, rimpiazzandolo con il 31enne di Madrid.