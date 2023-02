Napoli, spunta il Pallone d’Oro: arriva a due condizioni

Il calciomercato del Napoli può vedere un clamoroso colpo a sorpresa per la prossima estate: ecco il Pallone d’Oro

Quella che il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo, fino ad ora, è una stagione decisamente da incorniciare. Primo posto in Serie A a +15 sull’Inter seconda, mentre il cammino in Champions League pare ormai positivamente tracciato dopo il successo sull’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale in Germania.

I tifosi sognano un finale di stagione che, numeri alla mano, può regalare grandi sorprese alla squadra partenopea. Ed il presidente De Laurentiis, in vista dell’estate e della prossima sessione di calciomercato, ha le idee chiarissime. Attenzione, come sempre, al bilancio ma con l’intenzione alle giuste condizioni di rinforzare una squadra che ha già dimostrato di essere competitiva su ogni campo. Una ghiotta occasione potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna, in particolar modo da Madrid, con un nome che farebbe esplodere il Diego Maradona al suo ingresso in campo. Luka Modric al Napoli è una suggestione che, in silenzio, sta nascendo sottotraccia. Perché i discorsi per il rinnovo con il Real Madrid (il croato è in scadenza a giugno) sono adesso in una fase di stallo. Gli agenti del Pallone d’Oro 2018 avrebbero intenzione di offrire il cartellino del centrocampista agli azzurri che, da questo punto di vista, dovranno compiere delle importanti riflessioni prima di poter pensare all’eventuale firma di Modric.

Modric al Napoli: la proposta è clamorosa

Due i nodi da sciogliere che riguarderebbero lo sbarco al ‘Diego Maradona’ del campione classe 1985. Il primo è l’ingaggio.

Decisamente troppi per il Napoli gli oltre 10 milioni che l’ex Tottenham percepisce alla corte di Florentino Perez. Sarà quindi necessario un taglio molto importante dello stipendio per rientrare nei limiti salariali del Napoli. Attenzione, poi, alla posizione di Lobotka. Per far sì che il Pallone d’Oro sbarchi sotto il Vesuvio, dovrà dire addio il talento slovacco che ha attirato, negli ultimi mesi a suon di grandi prestazioni, l’attenzione di diverse grandi società su di sé.