Di Maria segna, incanta la Juve e vede il rinnovo

Angel Di Maria si prende la Juventus e vede il rinnovo: l’argentino protagonista nella vittoria sul Nantes in Europa League

Ha preso per mano la Juventus, trascinando i bianconeri ad una vittoria importantissima. Angel Di Maria è sempre più leader tecnico e non solo dei bianconeri.

Un tiro a giro da posizione impossibile, un calcio di rigore trasformato alla perfezione e un gol di testa quasi involontario: Angel Di Maria ha vissuto una serata da incorniciare allo stadio della Beaujoire di Nantes, dove la Juventus ha strappato l’accesso agli ottavi di finale di Europa League trascinata dal Fideo.

Una tripletta che resterà nella storia della Juventus e che conferma (non che ce ne fosse bisogno) quanto Angel Di Maria possa essere importante per la squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto nelle partite importanti come quella di stasera. Un rendimento in crescita quello dell’ex Real Madrid, soprattutto dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar che sembrano aver rigenerato il classe ’88.

Calciomercato Juventus, Di Maria verso il rinnovo

Dal suo ritorno dal Qatar, Angel Di Maria ha giocato undici partite in bianconero tra campionato e coppe: in Serie A ha realizzato tre gol e due assist da gennaio ad ora e questa sera ha lasciato il segno anche in Europa League.

Arrivato a titolo gratuito la scorsa estate dopo una lunga trattativa, ora la Juventus tiene in seria considerazione l’ipotesi di rinnovare per un’altra stagione il contratto di Angel Di Maria. Quest’ultimo, del resto, di recente ha ribadito di voler restare in Europa per arrivare al meglio alla prossima edizione della Coppa America e proverà a farlo continuando a stupire in bianconero.