Di Maria tris e Juve agli ottavi, anche la Lazio stacca il pass

L’argentino trascina i suoi alla qualificazione diretta, mentre i biancocelesti blindano la vittoria del turno precedente senza rischiare grosso

Juventus e Lazio hanno espresso il proprio calcio negli impegni odierni di Europa League e Conference, nel tentativo di strappare la qualificazione ai prossimi turni delle rispettive competizioni europee.

I bianconeri aprono le danze contro il Nantes per riscattare il magro pareggio della gara d’andata dell’Allianz Stadium, grazie ad una grande partenza dell’esterno argentino Angel Di Maria. Il neo-laureato Campione del Mondo sblocca la gara nei primi minuti di partita, prima di bissare poco dopo con un calcio di rigore. Da segnalare nella circostanza l’espulsione del difensore Palloios al 17′ per un tocco con la mano. Il calciatore ha poi messo definitivamente in ghiaccio la partita nel corso del secondo tempo con una fantastica tripletta, la prima in maglia bianconera.

Lazio senza infamia né lode, risultato sufficiente per Sarri

Discorso diverso per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata sul campo del Cluj. La partita risulta equilibrata e con diverse occasioni da rete per gli uomini biancocelesti. Queste non vengono mai sfruttate a dovere, ma c’è grande voglia di non correre rischi.

E infatti, dopo l’espulsione al 77′ di Muhar ai danni di Immobile, la partita viene presa in controllo dalla Lazio che appoggia le spalle sul risultato dell’andata. Ora cresce l’attesa per il turno successivo agli ottavi di finale.