Scambio a sorpresa: la Roma si prende il centrocampista

La Roma prepara già quelli che saranno i prossimi colpi di calciomercato: occhi in Italia, così va in scena lo scambio

Dopo lo sfortunato 1-0 in Austria, la Roma è pronta a scendere in campo all’Olimpico per sfidare il Salisburgo e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Europa League.

Sette punti nelle ultime tre giornate di Serie A per un rendimento che, tra alti e bassi, vede ora i giallorossi al terzo posto e a soli tre punti dall’Inter. Ma i pensieri del club capitolino sono rivolti altrove, all’anno prossimo, quando molto dell’attuale rosa a disposizione di Josè Mourinho potrebbe cambiare. E il ds Pinto sta già valutando per il prossimo calciomercato estivo quelli che saranno i nomi prioritari per potenziare la squadra per il 2023/24. E da questo punto di vista, una delle priorità riguarderà il centrocampo, visto che Wijnaldum per infortunio non è mai sceso in campo e serviranno in qualche modo forze fresche. Ed uno dei nomi che rischia seriamente di vestirsi di giallorosso può arrivare dalla Puglia. Occhi in casa Lecce dove Morten Hjulmand sta mostrando grandi cose agli ordini di Baroni. Il danese, classe 1999, è sotto contratto con la società salentina fino al 30 giugno 2024. Al di là di un’opzione che permetterebbe al Lecce di prolungare di un ulteriore anno l’accordo, Hjulmand alla giusta offerta partirà. La Roma ci pensa ed il Lecce, da questo punto di vista, avrebbe già scelto la contropartita per lasciare andare il centrocampista 23enne.

Hjulmand alla Roma: il Lecce disegna lo scambio

Per Hjulmand, infatti, il Lecce avrebbe intenzione di chiedere uno dei giovani talenti di Mourinho.

Si tratta di Edoardo Bove, centrocampista che ha collezionato in questa stagione 17 presenze con 397′ in campo. Il 20enne romano ha diversi estimatori: a lui ha pensato e pensa tutt’ora anche il Sassuolo. Dal futuro di Bove potrebbe quindi dipendere l’approdo di Hjulmand nella Capitale: il danese, in questa stagione, ha collezionato 22 presenze con 5 assist vincenti all’attivo.