Spinazzola si prende la Roma: il club ora può blindarlo

Leonardo Spinazzola sempre più protagonista in casa Roma: tre assist in due partite e forma smagliante per l’esterno

La Roma e José Mourinho si godono Leonardo Spinazzola: l’esterno ex Juventus sembra essere tornato quello ammirato prima dell’infortunio agli Europei vinti dall’Italia.

Prima l’assist decisivo per Solbakken contro il Verona, poi quelli per Belotti prima e Dybala poi in Europa League contro il Salisburgo: Leonardo Spinazzola è uno degli uomini più in forma della Roma di José Mourinho, confermando di poter essere un giocatore determinante per la squadra giallorossa.

Superato il terribile infortunio che lo fermò durante gli Europei con la Nazionale italiana, col passare dei mesi Leonardo Spinazzola ha acquisito condizione, tornando ad essere l’esterno ammirato prima del lungo stop. I problemi fisici lo hanno accompagnato anche quest’anno, facendogli saltare diverse partite tra fine ottobre e metà novembre, poi ancora uno stop per uno stiramento alla coscia che lo ha costretto a restare fermo ai box contro Empoli e Lecce.

Calciomercato Roma, Spinazzola sempre più protagonista

Ventuno presenze tra campionato e coppe finora in questa stagione, Leonardo Spinazzola potrà essere uno dei protagonisti del finale di stagione della Roma.

Un periodo durante il quale il club giallorosso potrebbe fare passi avanti anche per la questione rinnovo: il contratto del classe ’93 scadrà il prossimo anno, ecco perché si potrebbe optare per il prolungamento, al fine di evitare di perdere a parametro zero un giocatore di assoluta importanza e la cui valutazione di mercato attuale si aggira intorno ai venti milioni di euro.